Eso define que estuvo bien planteado el sistema, faltó anotar, pero son seres humanos y se equivocan así que no los voy a recriminar. Se jugó un buen partido, corrieron e hicimos todo lo posible para ganar. Además, el línea falló de forma garrafal, no ve el penal que le hicieron a RoRo y luego no sé ni que vio. Que no digan que no lo vio nadie, lo vio todo Costa Rica.