Hernán Medford hizo lo que pocos técnicos se atreven en una conferencia de prensa luego de perder

Hernán Medford, técnico del Herediano, habló sin tapujos del por qué el Cartaginés superó a su equipo este miércoles en la noche.

10/09/2025. Estadio José Rafael "Fello" Meza, Cartago. Hora: 08:00 p.m. Partido de la Jornada 7 del Torneo de Apertura 2025, disputado entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano en el Estadio José Rafael "Fello" Meza de Cartago. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Los brumosos liquidaron 2 a 0 al Team y fueron bastante superiores en el juego y Medford lo reconoció con una tranquilidad pocas veces vista en las conferencias de prensa luego de perder un partido.

LEA MÁS: Este es Raúl Ovares, el nuevo asistente del Herediano que Hernán Medford lleva a todo lado

“Cartaginés hizo un bloque bien profundo, con grandes transiciones, allí tuvimos problemas y metimos dos autogoles. Eso no es excusa porque ganaron bien.

LEA MÁS: Jeaustin Campos enfrentará al Herediano… y no faltaron los charlatanes

“Si analizan el partido, no hay nada que decir, ni nada que inventar, en estrategia nos ganaron, no pudimos por ningún lado”, añadió.

Ni Ronaldo Araya, que viene con buen rendimiento, destacó este miércoles. (Mayela López/Mayela López)

Medford no achacó, en esta ocasión, nada sobre la actitud del equipo, considera que sus muchachos corrieron todo el partido e intentaron superar a la defensa brumosa, pero no pudieron.

LEA MÁS: Adivinen, ¿quién dirigirá a Herediano contra Alajuelense en el partido del domingo?

“Estaba complicado hacer un gol, lo hicieron bien y las que tuvieron, con ayuda de nostoros porque fueron augtoles, pero sin quitar mérito, fue porque las aprovecharon, y repito, hay que aceptar que nos ganaron en estrategia”, añadió el Pelícano.

Así, el estratega del bicampeón dejó de lado las excusas y reconoció que, más allá de los autogoles, el Cartaginés fue mejor desde la pizarra.