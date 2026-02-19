Deportes

Hernán Medford intentará hacer algo que no pudieron ni Wanchope ni Vladimir Quesada

Si hay algo que a Hernán Medford no le gusta es perder contra Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

La Liga Deportiva Alajuelense se ha convertido en el verdugo del Saprissa en los últimos clásicos y también torneos, algo que Hernán Medford quiere acabar este sábado por la noche en la Cueva.

La última victoria tibaseña fue precisamente en el reducto del Monstruo el 2 de noviembre del 2024, cuando en esa noche aplastaron 3-0 al Alajuelense de Guimaraes que llegaba con un largo invicto.

El técnico morado era José Giacone, luego pasaron Paulo César Wanchope y Vladimir y no le lograron ganar a la Liga.

Hernán Medford estuvo muy sonriente en su presentación con Saprissa
Hernán Medford busca romper una racha de Saprissa sin ganarle a la Liga desde noviembre del 2024 (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Desde entonces han pasado ocho clásicos en los que el León le tiene la medida a los de Tibás, siendo el primero de ellos en febrero del año pasado, que acabó con empate a uno en la Cueva.

En abril de ese mismo año se volvieron a medir en el Alejandro Morera con otro empate a un tanto.

Nos vamos a mayo del 2025, final de la segunda vuelta y la Liga en la ida sacó un valioso empate a tres anotaciones para días después sentenciar al Monstruo en la Catedral con un solitario gol de Alejandro Bran.

Para el campeonato pasado, la Liga hizo fiesta con Saprissa; primero, en agosto, en el Ricardo Saprissa, salieron airosos con un 0-1 cortesía de Pikachu Hernández.

Para octubre, con un doblete de Kenyel Michel, los manudos volvieron a vencer a la “S” 2-0 en Alajuela.

La final del Apertura 2025 fue con clásico incluido y de nuevo Alajuelense sacó un buen resultado en Tibás tras empatar a dos en la ida para coronarse campeones nacionales en cara del máximo rival con un contundente 3-1 en el Morera.

02/11/2024 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. Clásico Nacional, el Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 18 del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Saprissa suma ocho clásicos sin ganarle a Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

Medford asegura que quiere acabar con dominio liguista sobre Saprissa

En conferencia previa al compromiso entre morados y rojinegros, el Pelícano afirmó que no es de ver muchas estadísticas.

Lo que pasa es que no podemos vivir de historias y todo eso es pasado y la historia está para cambiarla y lo podemos cambiar el sábado”, afirmó Hernán.

Yo a veces las estadísticas, ni a favor ni en contra, siempre quedan ahí, son importantes a nivel de resultados, pero quedan ahí. Entonces yo veo este partido como futuro y el futuro es el sábado, sin importar qué haya pasado atrás y si usted lo dice así, si hay una historia, hay que tratar de cambiarla”, sentenció Medford.

El campeón nacional visita la cancha de su máximo rival este sábado a las 8 de la noche en la búsqueda de sumar su noveno clásico consecutivo sin conocer la derrota ante los morados.

