Hernán Medford: “Jafet (Soto) ya hizo la mitad del trabajo y ahora me toca a mí terminarlo”

Presentación de Hernán Medford como técnico del Herediano. Albert Marín.

Hernán Medford fue presentado este lunes 23 de mayor como técnico del Herediano y recalcó que lo que se viene es una fase complicada, pero no difícil de lograr.

La presentación se hizo en el restaurante PF Changs, en el mall Oxígeno y al lado del gerente general del club, Jafet Soto, el Pelícano afirmó estar agradecido por regresar a una institución a la “que le tengo mucho cariño”.

“Hemos tenido muchas alegrías mutuamente, con campeonatos, subcampeonatos y estoy complacido de estar acá de nuevo; de tener una gran misión, un gran objetivo de lograr el campeonato, el bicampeonato y ojalá se pueda lograr. Tenemos tiempo suficiente para trabajar, estamos mentalizados”, añadió.

El Pelícano agregó que cuando lo entrevistaron afirmó que trabajará en conjunto para lograr el título 30 del Team.

“Yo lo dije cuando me entrevistaron, luego del partido contra Pérez Zeledón (el último de la fase regular, que se jugó el 15 de mayo), es una fase muy complicada, pero no imposible de ganar y estoy totalmente seguro de que al final es un trabajo conjunto, siempre me ha gustado trabajar de esta forma, con los jugadores, cuerpo técnico, los directivos, los aficionados.

“Jafet (Soto) ya hizo la mitad del trabajo y ahora me toca a mí terminarlo y ojalá que al final podamos compartir, que para mí es la palabra clave, y sería prácticamente un trabajo hecho por los dos”, manifestó.