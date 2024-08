Hernán Medford le fue de frente a Johan Venegas por una acción fuera de la cancha

Hernán Medford fue directo con Johan Venegas tras su reclamo. (Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford es bien conocido por decir las cosas como son, y en la conferencia de prensa del juego entre Sporting FC y Guanacasteca, le respondió directamente a Johan Venegas, por algo que dijo el pampero tras finalizar el partido.

En la entrevista flash a Tigo Sports, el Cachetón les tiró a los paveños por programar el juego este sábado a las 3 p. m., pese que el reglamento respaldaba a los capitalinos.

“Hay cosas que están en el reglamento, pero no quiere decir que sean éticas; jugamos un partido el miércoles (contra Saprissa por Concacaf) está dentro del reglamento de las 48 horas de diferencia entre un juego y otro, pero no fue lo correcto, porque llegamos a Nicoya al siguiente día a las 5 a. m., tratamos de descansar, el jueves por la tarde entrenamos y el viernes viajamos a San José para jugar el sábado a las 3 p. m.

“Si queremos cuidar el fútbol, debemos hacer cosas éticas y velar por el bienestar de todos; Sporting quiso jugar con eso y aún así pudimos empatar 2-2 y a ellos le salió el tiro por la culata”, dijo.

En la conferencia, Medford le respondió a Venegas y le dijo que al que debe reclamar es a la Unafut por su desorden.

“Le voy a decir algo a Johan, le mando un mensaje, señor el que manda aquí es la Unafut; ellos dijeron que el partido era a las 3 p. m., ¿qué podemos hacer nosotros? A nosotros no nos reclamen nada, que le vayan a reclamar a Unafut, que es el que programa.

“Ese enredo que se tienen, un partido a las 3 p. m., otro partido no, que se juega el lunes en lugar del domingo; no, no, eso es un enredo y piden seriedad en nuestro fútbol. Yo no juego con esas cosas, Venegas, es a la Unafut, no a mí”, comentó.

Hernán salió tan enojado por la respuesta a Johan que se levantó de la mesa y se fue, terminando la conferencia de forma abrupta.