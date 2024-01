Hernán Medford le lanzó varios filazos a un reconocido dirigente

Hernán Medford no aguntó nada en el programa./ foto John Duran (JOHN DURAN)

El exjugador costarricense Hernán Medford se calentó y le tiró con todo al presidente de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), Víctor Hugo Alfaro.

El canal ¡Opa!, en su cuenta de Instagram, compartió un pequeño video de todo lo que dijo el entrenador en el programa Tercer Tiempo.

“El señor Víctor Hugo Alfaro tiene 25 años de no hacer absolutamente nada, ni en el fútbol femenino ni en el masculino, sos un desastre completo. Y la verdad, si lo tuviera de frente también se lo digo, sigo viendo dirigentes que están en la Federación haciendo nada, viajando, ganando viáticos por todos lados y no hacen absolutamente nada por el fútbol, este señor está desde 1991. ¡Qué triste señor! ¿Por qué no se hace a un lado?, ¿por qué no respetas el fútbol?, ¿por qué seguís en el fútbol si no has producido nada?”, comentó Medford.

El presentador de Tercer Tiempo, aseguró que cuando Víctor Hugo se retire de dirigente no va a poner una placa en la Federación.

“¿Cómo si no genera nada, no se les puede pagar nada? Pónganse las pilas para que genere el fútbol femenino, porque está creciendo a nivel mundial, pero en Costa Rica va para atrás, es lamentable y triste la verdad”, expresó Hernán.