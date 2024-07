Hernán Medford le tiró a la UNAFUT y vea lo que exigió para mejorar el fútbol nacional

Hernán Medford le tiró a la UNAFUT y exigió un congreso para mejorar el fútbol nacional. (Albert Marín)

El Torneo Apertura 2024 comenzó con una sorprendente decisión de la UNAFUT sobre la Asociación l Deportiva Guanacasteca, debido a que al no cumplir con los requisitos para disputar su primer partido, no le programaron el juego y perdió los puntos ante San Carlos.

Debido a esto, al finalizar el encuentro entre Sporting y Saprissa, el técnico paveño Hernán Medford fue cuestionado sobre esta situación.

El “Pelícano” no quiso opinar de manera directa sobre lo que pasa en Guanacasteca, pero sí aprovechó para mencionar las áreas que se deben mejorar en el fútbol nacional.

Guanasteca no pudo jugar su primer pasado el pasado viernes 19 de julio por no cumplir con requisitos de la UNAFUT. (ADG )

“Yo no quiero opinar de Guanacaste porque a mí no me toca, yo tengo que respetar una institución, no sé cuáles problemas tendrán; lamentablemente, pasó lo que pasó. Hay que arreglar un montón de cosas, yo pido que se haga un congreso de gente que sabemos de fútbol, de la UNAFUT y cambiar cosas que se han tomado decisiones y no muy buenas a nivel de UNAFUT

“Hay cosas que se podrían arreglar en este fútbol; yo, por ejemplo, digo: Cómo a nivel mundial a la hora de calentar calientan todos los jugadores y aquí mandan solo a cuatro a calentar; es decir, aquí en el fútbol de nosotros pasan cosas que en otros países no pasan y nosotros tenemos que estar regidos por lo que dice la FIFA”, mencionó Medford.

Hernán exigió que se haga un congreso con representantes de la Federación y de UNAFUT para arreglar esos “detalles”.

Agregó otro ejemplo de cosas que no le parecen normal, y citó que en nuestro país, en las divisiones menores, no se pueden pasar cinco jugadores de la sub-17 a la sub-21, que para él es algo extraño.