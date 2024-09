Hernán Medford les tiró una durísima frase a sus jugadores tras perder ante Cartaginés

Hernán Medford, técnico del Sporting, quedó inconforme con un detalle de su equipo, y hasta reveló por qué no ganaron ante el Cartaginés, este domingo, en el estadio Fello Meza.

Hernán Medford dijo que su equipo jugó bien. (Rafael Pacheco Granados)

Los albinegros cayeron 1 a 0 contra el Cartaginés, luego de un buen partido del Sporting, sobre todo en el segundo tiempo, donde lograron dominar a los locales, pero no concretaron.

Por el contrario, los brumosos marcaron el gol del triunfo al minuto 90. El resultado no dejó tranquilo al Pelícano, pero sí mostró satisfacción por el rendimiento.

“Hay autocrítica, hay que cambiar cosas, no estamos concentrados y tenemos que tener actitud de ganar, porque con el equipo jugando así, lo que pasó es que los jugadores no quisieron ganar, así se los dije, es culpa de ustedes. Al final Cartaginés aprovechó, fue efectivo, ganó y eso se respeta”, comentó el entrenador albinegro.

Para Hernán Medford, su equipo hizo un gran partido. (Rafael Pacheco Granados)

Sporting fue líder del torneo, pero acumula resultados negativos desde hace tres jornadas que lo relegaron al quinto lugar.

Medford dijo que esa concentración les está costando goles en los cierres de los partidos.

“Si hoy hubiéramos jugado mal y perdemos, me preocupa, pero hoy jugamos bien, el equipo hizo un buen partido, pero perdimos. Cartaginés ganó bien, sin excusa. Al final es importante el resultado, pero si juegas bien, estás más cerca de sumar en el próximo encuentro, eso me deja tranquilo, no la derrota, estoy disgustado conmigo, con el equipo. No podemos perder un juego así”, añadió.