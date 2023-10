Hernán Medford manda filazo a los que piden sacar a Vladimir Quesada del Saprissa

Hernán Medford se mandó fuerte para defender a Vladi en el Saprissa. (JOHN DURAN)

Hernán Medford es bien conocido en decir las cosas como son y, una vez más, aplicó su estilo cuando defendió a Vladimir Quesada al decir que no lo deben quitar de su puesto como técnico del Saprissa, pese a la descalificación en la Copa Centroamericana ante el Real Estelí.

Medford se mandó fuerte en el programa Tercer Tiempo del canal ¡Opa!, cuando discutía con su compañero Rodolfo Masís sobre sí debe irse Vladi del cuadro morado.

“Jamás, no señor. Esto pasará y tiene con qué lavarse la cara en el repechaje hacia la Concachampions y después vienen las finales, tranquilo. Siempre habrá una vez en la historia un evento negativo, pero no quiere decir que me tenga que quitar a Vladimir”.

Hernán enfatizó que gracias a Quesada, Saprissa actualmente, es el bicampeón nacional, ganador de la Súper Copa y Recopa, datos con los que les tiró a los que tienen mala memoria.

