Hernán Medford le mandó un picante mensaje a los críticos de Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford, técnico del Saprissa, no se quedó callado ni perdió la oportunidad de sacar pecho luego de que el Monstruo amarrara el primer lugar de la primera fase y se asegurara jugar la gran final como mínimo.

Tras un torneo en el que, pese a ser líderes durante la mayoría de la fase regular, al Monstruo le señalaron y criticaron sus formas y rendimiento, por lo que ya con el primer objetivo cumplido, el Pelícano habló claro.

“Todo se ganó con méritos, Saprissa quedó en el primer lugar porque se lo ganó, nadie le regaló nada, desde el principio pusimos nuestros objetivos y era clasificar de primer lugar, asegurar el primer lugar y lo hicimos con un buen partido”.

Medford respondió a quienes criticaron al Monstruo

“Yo espero que ahora no haya reproches porque quedamos en primer lugar, porque algunos parece que más bien se enojan porque quedamos en primer lugar. Se enojan o se asustan, porque como a veces andan camisetas de otros equipos, es lógico que se asustan, ¿o no se asustan?”, comentó.

Medford estaba realmente contento, destacando el esfuerzo de sus jugadores, la afición y todos en general e hizo otro llamado más con vehemencia.

El técnico morado habló de la obligación de ser campeón

“Ustedes mismos están tirando a Saprissa al top al decir que tenemos la obligación en la segunda fase. Yo hablo de competición porque hay que respetar a Alajuela, Cartago y Sporting, pero si me dicen que tenemos obligación, eso quiere decir que ustedes mismos están poniendo a Saprissa en el top”.

“Si ustedes nos dicen que tenemos la obligación, quiere decir que para ustedes somos los favoritos, somos los mejores, pero yo lo veo como competencia, contra tres equipos más que tienen la misma opción de quedar campeones”, agregó.