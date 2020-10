"A mí ese tema ya me aburre, hay que entender, ganó Cartaginés, perdió Cartaginés, ya eso cansa de que todo eso va hacia un jugador y se enojan conmigo, por eso mismo, porque se los digo. Dejemos de individualizar, esas preguntas ya no me las hagan porque no las voy a responder. Siempre me preguntan lo mismo.