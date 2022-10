Hernán Medford: “No nos alojamos en excusas, perdimos por nuestra responsabilidad”

Hernán Medford afirma que su equipo mentalmente sigue fuerte. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador del Herediano, Hernán Medford, estuvo sereno, calmado, sin mayores dramas y con el discurso de que, pese a perder su primera oportunidad por el título, siguen fuertes.

“Emocionalmente el equipo está fuerte porque nosotros no celebramos nada antes de tiempo, lo teníamos claro, el equipo está fuerte y en eso vamos duro.

“Tenemos que cuidar todo, todo vale, vean que un error que cometimos nos costó un gol. En las finales no pueden haber errores porque cuestan caro, no se puede, son errores garrafales porque nos costó no obtener el campeonato hoy, por eso es garrafal”, dijo.

“Me hubiera sorprendido lo de Waston (que jugó de delantero el primer tiempo) si en el gol hubiera participado él o hubiera sido suyo, el gol de ellos es una jugada que tiene mérito de ellos, no vi que participara en la jugada”, añadió.

Para Hernán, lo que más afectó a su equipo fue la falta de efectividad, pues generaron mucho, pero no la echaron y no se quiso excusar en temas como el arbitraje.

“El segundo tiempo de Heredia fue bueno, pero nos falló la efectividad, puedo decir que estamos en la lucha todavía, en eso no nos echamos a morir.

“Nos va a ir mejor aceptando que nos equivocamos en una y por eso perdimos, las excusas acá no valen, como hablar de arbitraje, porque si nos alojamos en excusas no vamos a conseguir nada, si hoy perdimos es por nuestra responsabilidad”, agregó.

Finalmente, dio un mensaje de apoyo a Anthony Contreras, quien falló un penal al minuto 90, que los hubiera mandando a los tiempos extras.

Anthony Contreras dio la cara luego de uno de los momentos más duros de su carrera

“Lo de Contreras es un error que le puede pasar a cualquiera, ha sido nuestro delantero titular y de la Selección y confiamos mucho en él. Sabe que viene una revancha, que el fútbol es de revanchas. Luego hay que entender que es un jugador joven, por lo que hay que saberle manejar esa parte, porque es un muchacho joven, pero al final es un error normal”.