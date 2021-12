Hernán Medford sobre situación de Joel Campbell en México: “Le puede pesar la parte mental”

Joel Campbell no habría convencido al técnico Javier Aguirre para quedarse con los rayados. Foto: Facebook Monterrey Joel Campbell no habría convencido al técnico Javier Aguirre para quedarse con los rayados. Foto: Facebook Monterrey (Facebook del Monterrey)

Diversos medios mexicanos comentan desde este miércoles que el costarricense Joel Campbell tendría un pie fuera del Monterrey porque “no habría convencido a Javier Aguirre”.

Al tico le restan seis meses del préstamo que tiene con el cuadro cuadro regiomontano al que llegó en julio procedente del León, club dueño de su ficha y que lo envió por un año al norte de México.

En el conjunto rayado, Joel no ha podido volverse loco, no ha tenido la regularidad esperada y sumó 569 minutos en 16 partidos, de los cuales solo en cinco fue titular y se fue sin goles.

“Todo esto debido a lesiones que no le han permitido ser consistente con uno de los conjuntos más importantes de la Liga MX, mismas que fueron evidentes al momento en que acudió a los llamados con la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica”, destaca el sitio As México por citar un ejemplo.

Este medio digital asegura que el próximo destino de Joel sería la MLS, aunque no descartan que llegue a Toluca, equipo dirigido por Ignacio Ambriz, técnico que ya lo tuvo en el León.

Para Hernán Medford, quien hizo una gran carrera como futbolista en México con clubes como León, Pachuca y Necaxa, es un caso extraño, se pregunta por qué en la Sele Joel sí rinde, pero en Rayados le costó más allá de las lesiones.

“Cuando un jugador tiene condiciones sino rinde entonces pasa por la parte mental y al principio le pudo costar la parte de adaptación, porque no es fácil adaptarse a ese fútbol, pero un jugador que ya tiene tiempo, sino rinde es más por esa parte emocional.

“El fútbol mexicano no es que sea fácil, pero un jugador con el estilo y las características de Campbell tiene que hacer la diferencia, eso sin duda”, destacó el Pelícano.

Medford conoce el caso de Joel de cerca, a él el León le pidió una recomendación cuando iban a contratar a Joel en el 2019, a quien sin dudarlo aprobó, por eso le llama la atención el cambio.

Otro detalle que tocó Hernán es que en un fútbol de tanto presupuesto como el azteca, llegan muchos extranjeros de calidad, por lo que hay que meterle mucho para poder estar a ese nivel, que no es fácil.

“Creo que es de creérsela todavía más, en México hay mucho extranjero de mucho renombre y por ese poder económico son muy exigentes con los que llegan.

“Estamos hablando de un equipo como Monterrey que puede ser el segundo equipo de más presupuesto de la liga, la exigencia es mucha y la competencia también, él tiene para competir con cualquiera de ellos, lo que tiene que hacer es cambiar la parte mental”, explicó.

Hernán Medford fue muy directo sobre lo que cree pudo pasar con Joel Campbell en el Monterrey. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

¿Será asunto de técnico y que Javier Aguirre no lo supo acomodar? Para Medford tampoco es eso.

“Aguirre es un buen técnico, que ha estado en muchos lados, no creo que esté pasando por técnico. Si Joel llegó ahí es porque tienen que haberle dado el visto bueno. Aguirre es un entrenador muy respetado que no creo que le impongan a ningún jugador, por eso pienso que no pasa por el lado del entrenador, sino del jugador”.

Por su parte, Jafet Soto, gerente general del Herediano y que también tuvo una carrera muy exitosa en el balompié azteca, considera que ya Joel demostró ser competente.

Soto cree que lo hecho en el León habla por Campbell y no se deja llevar por un semestre, pero sí evaluó lo que necesita el futbolista tico en general para dar un paso más allá en esa liga.

“Guardando las distancias porque son épocas diferentes, el fútbol cuando yo estaba en México era más pausado, no tan intenso, lo era, pero es que hoy el fútbol mexicano está solamente menos de seis minutos de tiempo efectivo de la liga premier de Inglaterra.

“Creo que la intensidad es dura y los tiempos son totalmente diferentes, eso es parte del reto, hay que prepararnos muy bien para jugar en un fútbol tan intenso como lo es el fútbol mexicano”, explicó Soto.