Hernán Medford sorprende en grande a la afición con dos nombres para enfrentar a Alajuelense

Hernán Medford tuvo que hacer de tripas chorizo con su alineación ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Alajuelense se medirán este domingo a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás para disputar el clásico de la jornada 14 por el Apertura 2026, el cual es vital para ambos planteles.

Los morados buscan un triunfo los devuelva al primer lugar del torneo tras las victorias de Sporting y Cartaginés que les mete presión de cara al juego ante su más grande archirrival.

Tras contar con varias bajas confirmadas por lesión como Kendall Waston, Sebastián Acuña, Sebastián Padilla y Orlando Sinclair, el técnico Hernán Medford debió meterle mano al once para enfrentar a los manudos.

Pablo Arboine es otras de las bajas al no poder recuperarse a tiempo por lo que sorprendió al alinear de titular al joven Douglas Sequeira. Otra sorpresa en el once es la de Kermaine Arboine,

Saprissa saldrá con Abraham Madriz, Joseph Mora, Gerald Taylor, Douglas Sequeira, Albert Barahona, Mariano Torres, Fidel Escobar, Andrey Soto, Luis Paradela, Kermaine Arboine y Newton Williams.