Hernán Medford volvió a tirar: “¿Cuándo Saprissa me tocó la puerta para volver?”

Hernán Medford podría llegar al Saprissa, pero no de la forma que muchos pensarían. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Hernán Medford dejó a muchos con la boca abierta al confesar que él estaría dispuesto a volver al Saprissa, pero no de la manera que muchos pensarían.

Y es que en el programa Tercer Tiempo de ¡Opa!, su compañero Rodolfo Masís, le dijo al moreno que él en su momento le había consultado a Juan Carlos Rojas, que sí era posible la llegada de Medford al Saprissa.

“Don Juan Carlos, de una forma política, dijo que Hernán siempre tiene un espacio en Saprissa”, expresó Masís.

Ante esto, el conocido entrenador respondió de una forma sarcástica: “Diay sí, en el palco, para ir a ver los partidos. Esto que estamos hablando es muy real y yo no estoy sacando nada, simplemente es respeto, pero son dirigentes que no han pensado en uno”, comentó.

Hernán fue claro y más bien, dijo que a él le gustaba hacerle entender a los aficionados que no anda de equipo en equipo, y que debe ser profesional con el equipo que le dé la mano.

“¿Cuándo Saprissa me tocó la puerta para volver? Nunca me ha tocado y yo necesito trabajar y el que me toque la próxima puerta tendré que ir a entrenarlo, porque dependo de eso y es lo que me gusta hacer con el fútbol”, agregó.

Recordemos que Medford ha entrenado a equipos como Herediano, Cartaginés y el Real Club Deportivo de España, sin embargo; en este momento se encuentra sin equipo.