Deportes

Hernán Medford y la tranquilidad que le genera enfrentar al Cartaginés por una razón

Hernán Medford reveló que lo deja tranquilo de cara al juego ante Cartaginés

Por Franklin Arroyo

Hernán Medford confesó que está bastante tranquilo de que su equipo, el Herediano, debe jugar ante el Cartaginés, este miércoles a las 8 de la noche, en el estadio Fello Meza.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford expresó que deben tener concentración y ejecutar lo que entrenaron. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El bicampeón nacional llega al compromiso con once puntos, en el tercer puesto, mientras que el Cartaginés es sexto, con ocho unidades, pero con un partido menos.

La preparación del juego que tuvo Medford con sus pupilos, luego de una semana larga, es lo que reconforta al Pelícano, pues considera que trabajaron bastante, algo que no había podido hacer.

El Team jugó por última vez el 31 de agosto, por lo que ha tenido, prácticamente, 10 días de preparación. Lo mismo pasa con el Cartaginés.

“Es concentración, es estrategia, respetar todo lo que se trabajó, sabiendo que Cartago tiene virtudes y falencias. Se necesita eso, el fútbol es tiempo y esperamos que con eso podamos mejorar. En lo personal estoy satisfecho con lo que hicimos, pero habrá que esperar al partido, que es lo más importante”, manifestó.

Hernán Medford, técnico del Herediano, sobre el Cartaginés

Incluso, Medford explicó que el tiempo también sirvió para recuperar jugadores y por lo tanto, tener más opciones para el duelo ante el cuadro de Andrés Carevic.

“Necesitamos ganar para estar en los primeros lugares, no es fácil, pero de lo que tenemos de estar aquí, hasta ahora tuvimos ese tiempo para trabajar ciertos detalles”.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

