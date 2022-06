Hernán Medford y su primera prueba de fuego ante Cartaginés: “No es nada fácil” (Video)

El técnico del Herediano, Hernán Medford reconoció que Cartaginés no será un rival fácil de enfrentar. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford, técnico del Herediano, está listo para enfrentar a su exequipo, Cartaginés, en las semifinales del torneo de Apertura y reconoció que volver al Fello Meza no será como comerse un jamón.

El juego entre brumosos y florenses será el domingo, a las 11 a. m., en el estadio Fello Meza.

“Sabemos que enfrentar a Cartago no es nada fácil. Estaremos en su casa, tiene muy buena afición que los va a apoyar, pero eso no puede ser excusa para que nosotros no vayamos a buscar el partido”, comentó.

Hernán Medford está motivado por enfrentar al Cartaginés

El Pelícano aseguró que el grupo está listo para buscar el bicampeonato.

“El grupo está bastante bien. Obviamente jugar una semifinal es una motivación, vamos a jugar dos partidos contra Cartago, pero yo les hablo a los muchachos que es un solo partido de 180 minutos, que es una final.

“Es un equipo que sabe jugar estas instancias, es el campeón y estamos buscando el bicampeonato, el equipo está superbién, muy motivado, estamos trabajando bastante en las últimas semanas”, manifestó.

Motivación

Medford recalcó que la clasificación al Mundial de Catar es una motivación para que el equipo luche por un nuevo título.

“Con solo lo que pasó ayer (martes) la clasificación al Mundial, ya eso es motivación para todos y todos los jugadores sueñan con ir a un mundial, los que están en la eliminatoria, decirles que lo hicieron muy bien, hay que felicitarlos.

“Pero cuando llegue el tiempo del mundial no se sabe cómo van a estar, por lo que será muy importante revalidar el título y eso suma para posibles elecciones de algunos jugadores de más para que puedan ir al mundial”, destacó.

La mejenga entre brumosos y florenses será el domingo a las 11 de la mañana. Albert Marín. (Albert Marín)

El técnico evaluará a los jugadores que fueron convocados para el partido contra Nueva Zelanda y así ver quiénes podrán jugar contra los brumosos.

“Es un equipo que conozco, en algún momento di la recomendación para que algunos jugadores vinieran y hoy están consolidados, esa es una parte muy importante, de conocerlos, que ellos me conocen a mí y lo importante es estando en la cancha tendrán que hacer la mayoría del trabajo, estoy muy confiado en ellos, sé que tenemos un muy buen equipo, con mucha variedad”, expresó.