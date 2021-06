“Me parece que hubiera sido injusto si no hubiéramos sacado los tres puntos, el equipo está con una buena onda, se han dado cuenta que pueden generar opciones de gol y nos faltó definición. No podemos perdonar al rival porque de lo contrario se los meten a uno, pero ellos no bajaron los brazos, siguieron luchando y no renunciaron a intentarlo, llegó el gol en una jugada de rebote, pero eso vale y es un premio al grupo por lo que trabajó”, comentó Torres.