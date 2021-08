Hernán Torres: "Familia liguista debe unirse"

Torres actualmente está en Bogotá, esperando alguna opción de volver a dirigir. Mayela López Torres actualmente está en Bogotá, esperando alguna opción de volver a dirigir. Mayela López (Mayela Lopez)

Hernán Torres, técnico de Alajuelense entre junio y diciembre del 2015, no está muy enterado del mal momento que vive su exequipo.

Pero sí se acordó de que lo echaron estando de vacaciones, como le sucedió a Javier Delgado. El sello de Raúl Pinto es inconfundible.

El cafetero aseguró que los jugadores nunca lo irrespetaron ni manejaban el camerino, situación que según Wílmer López,actual entrenador liguista, ha venido sucediendo en el equipo, algo que también denunció José Giacone el año pasado, luego de dirigir dos meses al equipo.

Torres a lo mejor no vivió esto porque cuando él llegó, el llamado sindicato aún no se había formado, ya que llegó en sustitución de Óscar Ramírez.

Casi dos años después de su salida de la Ciudad de los Mangos, Torres no tiene claro por qué lo echaron y cree que los procesos de los técnicos deben respetarse si quieren verse los resultados.

Desde Bogotá, Colombia, donde reside, habló con La Teja de la actualidad manuda.

–¿Qué está haciendo tras su salida del América de Cali?

–Estoy tranquilo aquí, esperando que termine el torneo colombiano, mirando qué pasa. Me ilusiona dirigir, mi vida es el fútbol.

–¿Volvería a dirigir en Costa Rica? ¿A la Liga?

–Claro, ¿por qué no? Allá fui bien tratado, hicimos un trabajo.

[ Chunche Montero cree que a los jugadores manudos les hace falta no ponerse nerviosos. ]

–¿Conoce la situación actual de Alajuelense?

–No, la verdad no he estado muy pendiente, no tengo claro lo que está pasando.

Torres, con chaleco verde, llegó a Alajuelense con un contrato de un año; sin embargo, el expresidente Raúl Pinto solo lo dejó por seis meses. Mayela López Torres, con chaleco verde, llegó a Alajuelense con un contrato de un año; sin embargo, el expresidente Raúl Pinto solo lo dejó por seis meses. Mayela López (Mayela Lopez)

–¿No sabía que perdieron el clásico el domingo (2 - 0) y que sumaron cinco derrotas consecutivas? Algo que no les pasaba desde hace 75 años...

–No estaba enterado. La Liga siempre ha sido protagonista en los torneos, esto que les pasa son situaciones del fútbol, a veces hay altas y bajas. Alajuelense es un equipo sólido.

–Wílmer López, actual entrenador del club, ha dicho que los cambios de entrenadores han afectado a la Liga (ha tenido 6 entrenadores en año y diez meses). ¿Usted considera que esa es una razón que explica lo mal que está el equipo?

–Sí. En mi caso lo que pasó es que cuando estuvimos en la Liga no ganamos el título, era la consigna de parte de la directiva y en esa base se toman decisiones.

Yo siempre pienso que un técnico debe tener un proceso de trabajo, donde pueda consolidar su proyecto.

[ Pato López cree que Chirriche nunca debió jalar de Alajuela. ]

–¿Qué razón le dieron a usted para su despido de la Liga?

–Yo regresaba en enero (a Alajuela), tenía contrato y me habían dicho que continuaba. Estaba de vacaciones en Colombia y me llamaron para decirme que no continuaba más y listo. No me gusta tener problemas con la gente y llegamos a un acuerdo con el señor (Raúl) Pinto.

Raúl Pinto era experto en darle apoyo a los entrenadores y quitarlos a los días. Se lo hizo a Hernán Torres y también a Javier Delgado. José Cordero Raúl Pinto era experto en darle apoyo a los entrenadores y quitarlos a los días. Se lo hizo a Hernán Torres y también a Javier Delgado. José Cordero (Jose Cordero)

–¿Se sorprendió con su despido?

–Sí me sorprendió, cuando me fui (de vacaciones) estaba todo normal y luego me llamaron para decirme que no continuaba.

–¿Su salida fue porque pidió una sanción contra Jonathan McDonald, quien no hacía lo que usted pedía en un entrenamiento, se encararon y la directiva nunca atendió su solicitud?

– No , nunca tuve una situación así con él (McDonald). Nunca hubo un comportamiento así con ningún jugador.

Jonathan fue un profesional, siempre cumplió.

[ Fernando Ocampo, presidente rojinegro, sigue los malos pasos de Raúl Pinto. ]

–El actual cuerpo técnico ha dicho que hay jugadores que se adueñaron del camerino y que la directiva de Raúl Pinto fue paternalista, de ahí la sequía de cuatro años sin títulos. ¿A usted le pasó algo así cuando estuvo aquí?

–No, en ningún momento. Mientras trabajé ahí fui respetado, la junta nunca me quiso imponer nada.

Si los jugadores hubieran mandado o me hubiera sentido incómodo, me habría ido.

–¿Qué no le acepta usted a un futbolista?

–La indisciplina, que llegue borracho no es negociable. En cuanto a los directivos, gracias a Dios siempre he trabajado con gente que respeta el proyecto.

[ Salida de Chunche Montero del primer equipo, hace que su hijo revele cosas del Pato López que no lo dejan bien parado. ]

–¿Eran chineados los jugadores de la Liga cuando usted los dirigió?

–No, yo tengo carácter fuerte, me entendieron. Tuve una buena relación con todos, no tuve queja con ninguno; dieron lo que pudieron.

–¿Qué debe hacer Alajuelense para salir de esta crisis?

–Uniéndose. Me parece que el fútbol es un deporte colectivo, cuando pasa lo que le pasa a la Liga hay que unirse, no solo jugadores y directivos, sino prensa y la hinchada para poder conseguir logros.