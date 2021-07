“Hice ejercicio y no quiero volver, ¡todo me duele!”. Ese es un comentario que escuchamos muy frecuentemente en esas personas a las que les da el entusiasmo y deciden salir a realizar actividad física, pero de uno a tres días después no pueden ni moverse, lo que popularmente se conoce como agujetas (dolor de músculos).

Esteban Coto, médico

Recordamos la frase “No pain, no gain” (sin dolor no hay ganancia), muy famosa en los 80, la cual tiene cierta dosis de razón, ya que los tejidos para volverse más fuertes y resistentes, ocupan sufrir estrés, de allí que el cuerpo entiende que debe regenerar las células, en este caso musculares, con más capacidad, más grandes y fuertes.

Pero esto no quiere decir que recién comenzando debamos estar pasando dolores, ya que el dolor fuera de recordarnos que tenemos músculos que hace mucho no usábamos, nos indica inflamación, es un mecanismo que nos avisa que algo malo puede pasar, que nos podemos lesionar. Y es que las dos causas más comunes de abandono del entrenamiento son las lesiones y la falta de motivación.

Aquí es muy importante que le de seguimiento a los temas que vamos abordando, recuerde que habíamos escrito que debemos ir creando un hábito y que la carga de trabajo o la intensidad y la cantidad de ejercicio o actividad que realizamos, debe ir gradualmente. Primero hacer el hábito y luego ir exigiendo al cuerpo para que así tenga la posibilidad de adaptarse y evitar una lesión, logrando mantenernos en constante progreso.

Son muchos los casos de personas que conozco, que en su afán por mejorar la salud o aspecto físico, terminaron lesionadas en el primer mes de actividad. Y es que la paciencia muchas veces no es una virtud, pese a que se les explica que deben comenzar poco a poco, no falta quien luego de años de inactividad, decide salir a correr una hora, justificando que es muy aburrido hacer poquito y que sí aguanta, otros van al gym y luego de la rutina hacen todo lo que se les ocurre, es casi automático que eso terminará en lesión.

Entonces mezcle paciencia, motivación, planificación, constancia y ya estará muy cerca de lograr los resultados que desea. Ejercicio y salud, lo que tanto merecemos.

