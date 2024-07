Hidratación una necesidad

Parte de las cosas que debemos de utilizar a diario es la hidratación que generalmente la vamos a lograr por la ingesta oral de agua o bebidas, también puede requerirse hidratación intravenosa como en casos de enfermedades diarreicas abundantes u u otras patologías que requieren hidratación para su adecuado funcionamiento orgánico.

Esteban Coto, doctor.

Sin embargo siempre tenemos una excusa para no tomar, entre estas que sabe fea, que se me olvida, que me da muchas ganas de orinar y en el trabajo no me dejan salir a orinar tantas veces.

Muchas modas locas han habido, recordemos esos tiempos en los que la gente se tomaba los orines atribuyéndoles propiedades curativas, pues pensando en que algo cura todo funciona, pero es importante la base científicas estamos tomando los electrolitos y otras sustancias que nuestro cuerpo decidió eliminar.

Ahora si haces ejercicio esto es más importante aún porque las necesidades de líquidos se van a ver aumentadas, caso contrario puede generar procesos de deshidratación en los cuales te vas a sentir débil, somnoliento, e incluso podrías llegar a ser un shock.

Ahora los líquidos son importante distribuirlos a lo largo del día no se trata de si tomamos en promedio dos a 3 l de agua llega diarios llegar y tomarlo de una sola vez no la idea es distribuirlos en varios tractos a lo largo del día esto, optimizará su absorción y su respuesta orgánica.

Existen algunos otros formas de líquidos que se basan en bebidas carbonatadas, los cuales no son recomendables.

Nos preocupa muchas veces más el combustible del vehículo que el mantener nuestro organismo funcionando adecuadamente. Espero que esta nota te haya servido para hacer algo muy importante en tu vida que es mantener una adecuada hidratación

Consultas al 89045999 Dr Coto