Hijo de Douglas Sequeira cuenta cómo su familia vive al límite las fases finales

Douglas Sequeira, jugador del Saprissa vive junto a su padre un importante momento a nivel profesional. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En la familia del defensor saprissista Douglas Sequeira se viven momentos al límite. Por un lado, el chamaco enfrentará una nueva semifinal ante Herediano, a partir de este domingo, y su papá, el exjugador morado del mismo nombre, está listo para jugar la final de la Liga de Ascenso, con el Inter San Carlos.

El Esqueleto afrontará el partido de ida de la final del Clausura ante Consultants, el lunes, a las 7 p.m. en el estadio Ernesto Rorhmoser, en Pavas, y Douglas Junior contó que más allá de lo deportivo, padre e hijo se comunican constantemente, y el chamaco le agradece a su tata por todos los consejos que le ha dado en su corta carrera.

“Me dice que siempre hay que trabajar con mucha responsabilidad, con mucha actitud, que nunca uno sabe quién lo está viendo, ni cuándo le puede llegar la oportunidad.

“En este momento está en San Carlos; a veces, nos vemos una o dos veces por semana y estoy feliz, él está haciendo un gran trabajo en Inter, que se ve reflejado ahora que llegó a la final del Ascenso, y sería muy lindo volverlo a enfrentar en primera, recuerdo que nos enfrentamos cuando él estaba en Puntarenas“, añadió el joven de 21 años.

“Entramos en un torneo nuevo, sabemos lo fuerte que podemos hacer entrando a estas instancias, lo peligrosos que podemos ser, porque somos el equipo más grande de Costa Rica”. — Douglas Sequeira, jugador Saprissa.

Saprissa jugará contra Herediano, el domingo, a las 4 p.m. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nueva etapa

El muchacho regresó hace unos meses al país luego de su paso por el C.D. Nacional de la Primera Liga de Portugal.

Sequeira reconoce que aunque estuvo muy poco en el equipo (6 meses) aprendió muchísimas cosas.

“El paso por Europa me abrió la mente, conocer esa dinámica, cómo se trabaja y todo esto lo puedo aportar al equipo, a mí mismo como persona, y deseo volver a salir del país. El cuerpo técnico se enfocaba mucho en la parte defensiva y me ayudó mucho, me transmitió conceptos que quizás aquí no se usaban y, con la llegada del Tuma (Gilberto Martínez, asistente), he refrescado todo ese conocimiento.

“Me siento bien físicamente, allá no jugué, pero seguí trabajando para mantener mi condición y a nivel colectivo nos mantenemos fuertes para enfrentar lo que viene, y sabemos lo que nos vamos a jugar y creo que podemos ser muy peligrosos”, afirmó.

El Inter San Carlos, que dirige Douglas Sequeira jugará la final del torneo de Clausura de la Liga de Ascenso ante Consultants. Facebook Inter San Carlos. (La Nación/Fotografía: Inter de San Carlos)

¿Qué espera Douglas de la semifinal ante Herediano?

“Creo que ya entramos en un torneo nuevo, sabemos lo fuerte que podemos ser entrando a estas instancias, lo peligrosos que podemos ser, porque somos el equipo más grande de Costa Rica; sabemos cómo jugar esas instancias, contamos con muchos jugadores experimentados y ahora nos toca trabajar bien el domingo y sacar un buen resultado.

“Creo que somos conscientes de los errores que se cometieron en la fase regular, lo que nos dejó muchas enseñanzas. El camerino ha pasado por muchas cosas buenas, momentos difíciles y sabemos manejar las diferentes circunstancias, por eso somos los más grandes y, afortunadamente, logramos clasificar y vamos con todo”, expresó.