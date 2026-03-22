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Hijo del Machillo Ramírez lamentó la muerte de exfutbolista a horas del juego contra Herediano

Herediano recibirá a Alajuelense, este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Una de las personas más cercanas al técnico de Alajuelense Óscar Ramírez lamentó la muerte de un exfutbolista de 24 años, quien falleció en un terrible accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado.

Rodrigo Fumero Espinoza perdió la vida en un choque múltiple que sucedió en El Coyol de Alajuela y fue Andrés Ramírez, hijo del Macho quien lamentó su partida.

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Andrés Ramírez jugaba en el mismo puesto de su papá, Óscar Ramírez. Hoy trabajan juntos en Liga Deportiva Alajuelense.
Andrés Ramírez es hijo de Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Triste pérdida

Andrés labora en el departamento de análisis de video de Alajuelense y a través de su cuenta de Instagram compartió una esquela, dedicada al futbolista.

Según la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el mortal accidente ocurrió pasadas las 4 a.m. de este sábado en El Coyol de Alajuela, específicamente de la rotonda 1 kilómetro en dirección hacia la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

Fumero jugó con el Municipal Atenas.

Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook.
Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto. tomada de Facebook. (Facebook/Rodrigo Fumero, de 24 años, falleció en el choque múltiple ocurrido en El Coyol de Alajuela. Foto Facebook.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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