Hijo del Machillo Ramírez lamentó la muerte de exfutbolista a horas del juego contra Herediano

Una de las personas más cercanas al técnico de Alajuelense Óscar Ramírez lamentó la muerte de un exfutbolista de 24 años, quien falleció en un terrible accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado.

Rodrigo Fumero Espinoza perdió la vida en un choque múltiple que sucedió en El Coyol de Alajuela y fue Andrés Ramírez, hijo del Macho quien lamentó su partida.

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Andrés Ramírez es hijo de Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Triste pérdida

Andrés labora en el departamento de análisis de video de Alajuelense y a través de su cuenta de Instagram compartió una esquela, dedicada al futbolista.

Según la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el mortal accidente ocurrió pasadas las 4 a.m. de este sábado en El Coyol de Alajuela, específicamente de la rotonda 1 kilómetro en dirección hacia la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

Fumero jugó con el Municipal Atenas.