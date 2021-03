“Las cosas de su cuarto simulan una cancha de fútbol y eso me alegra, porque me gusta que mis hijos vivan del fútbol y que cuando estén grandes recuerden lo que yo hacía dentro de la cancha. En mi casa hay una especie de terraza y allí tengo recuerdos y cosas bonitas que me ha dejado el fútbol. A veces tengo que jugármela para que me devuelva las camisas que tengo en unas vitrinas.