Hijos de Diego Maradona lo recuerdan y exigen justicia a cuatro años de su muerte

Los hijos de Diego Armando Maradona lo recuerdan a 4 años de su muerte. AFP. (VALERY HACHE/AFP)

Hace cuatro años murió Diego Armando Maradona y con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento, sus hijos publicaron sentidos mensajes en sus redes sociales.

En la cuenta oficial del 10 se publicó un mensaje con una foto histórica en la Copa del Mundo que lo consagró, en 1986, y con un texto que cita “Justicia”.

Giannina, una de sus hijas, se abrió y contó cómo ha cambiado su vida desde entonces.

“¡Te extraño, hoy y siempre! ¡Te amo, papá, con toda mi alma! Hace 4 años que una parte de mí se fue con vos, la vida es más injusta y por momentos gris. Nada es lo mismo, mi felicidad son ellos 3. No te moriste, a vos te mataron. ¡Se va a hacer justicia, te lo juro!”, publicó.

El Pelusa falleció a los 60 años. AFP. (SAEED KHAN/AFP)

A juicio

Diego Junior también compartió un mensaje con varias fotos en las que sale junto a su padre.

“Llegará un día en que estaremos bailando juntos de nuevo, riendo y abrazándonos, papá, será un lugar maravilloso donde no tendremos que preocuparnos por esta vida infame”, citó la primera parte de su escrito.

“Sólo quiero saber si estás orgulloso de mí, del hombre en que me he convertido, de cómo crío a mis hijos, de cómo intento luchar contra la gente todos los días. Tómate una foto de vez en cuando. ¡Cuida de nosotros siempre! ¡Te quiero y no te olvido!”, comentó.

En relación a la muerte del histórico exjugador, el 11 de marzo del 2025 iniciará un juicio que tendrá a siete acusados y en el que se debatirá la responsabilidad de todos los implicados.

De acuerdo con el medio Infobae, los más comprometidos en el proceso judicial serán el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Ángel Díaz, todos acusados por formar parte del cuerpo médico de cabecera de Maradona en el momento de su fallecimiento.