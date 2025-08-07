Histórico: este fin de semana una mujer arbitrará un partido de Grandes Ligas

Jen Pawol se convertirá este fin de semana en la primera mujer en la historia de la MLB, en arbitrar un partido de Grandes Ligas.

La mujer de 48 años, oriunda de Nueva Jersey y con una gran trayectoria en el fútbol americano, estará en la serie entre los Marlins de Miami contra los Bravos de Atlanta.

Jen Pawol será juez de base en uno de los partidos. (AFP/AFP)

“Este logro histórico en el béisbol refleja el arduo trabajo, la dedicación y el amor de Jen por el deporte. Se ha ganado esta oportunidad y estamos orgullosos del gran ejemplo que ha dado, especialmente para todas las mujeres y jóvenes que aspiran a un puesto en el campo. En nombre de las Grandes Ligas de Béisbol, felicito a Jen y a su familia por este logro”, comunicó el comisionado de la MLB, Robert D. Manfred Jr., una vez que se confirmó la noticia.

Pawol empezó en el 2016 su carrera como árbitra, cuando debutó en ligas menores.

En el 2023 llegó a la Triple A, el nivel que está un peldaño abajo de la MLB. Y ya con esa experiencia, se convirtió en la primera mujer en arbitrar en esa categoría, pero el 2024 le supuso un gran año.

También será umpire principal, detrás del plato de bateo. (AFP/AFP)

Tras continuos ascensos y dirigiendo partidos de entrenamiento de las grandes ligas, le tocará romper por completo ese mito y haría historia de la grande.

“Cualquiera en el béisbol te dirá que simplemente hay que mantener la calma, seguir trabajando duro, darlo todo y prepararse para el día siguiente”, expresó Pawol el año pasado, cuando se acercaba a toda velocidad hacia la MLB.

“Este momento representa más que un hito personal para Jen. Es un paso revolucionario para nuestra profesión y para el continuo avance de las mujeres en el deporte. Nos enorgullece acompañar a Jen en su lucha por superar esta barrera, y esperamos dar la bienvenida a más mujeres a la profesión de árbitro”, le felicitó la Asociación de Árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol tras dar el salto definitivo.

Pawol estará el sábado 10 de agosto en las bases durante la doble cartelera entre Marlins y Braves y el domingo 11 de agosto: será la umpire principal detrás del plato, una de las posiciones más visibles y exigentes. Sin duda, una responsabilidad enorme, que tomará con mucho orgullo.

La decisión de la MLB se produce 28 años después de que se rompiera la barrera de género para los árbitros en la NBA, diez años después de que terminara en la NFL y tres años después de que la Copa Mundial de fútbol masculino emplea a una árbitra.