Hombre que convirtió a Saprissa en sociedad anónima habla de posible llegada de nuevos inversionistas

Bernardo Méndez fue presidente del Saprissa del 1998 al 2001 y habló de la posibilidad de la llegada de nuevos inversionistas al club. Foto: Archivo.

El expresidente del Saprissa, que convirtió a la institución morada en una sociedad anónima deportiva habló de la posibilidad de que nuevos inversionistas le metan platica al club.

En las últimas horas trascendió que al club llegarían nuevos accionistas y sobre esto habló Bernardo Méndez, quien fue presidente del equipo morado de 1998 al 2001.

Méndez reconoció que los socios no han sido informados acerca de este nuevo proyecto en la institución tibaseña, sin embargo, ve con buenos ojos que haya personas o empresas interesadas en inyectarle recursos al equipo.

Bernardo conversó con La Teja y habló de lo complejo que es administrar un equipo de fútbol.

En las últimas horas trascendió que al Saprissa llegarían nuevos inversionistas extranjeros. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No hay nada concreto El club negó que se haya recibido una oferta, según informó a través de su departamento de prensa: “El club no ha recibido ninguna oferta. En un futuro, no se descarta la posibilidad de evaluar esta posibilidad con miras a proyectos de gran envergadura para la institución”.

Algo positivo

- ¿Cómo vería la llegada de nuevos inversionistas al Saprissa?

Cuando era presidente, Saprissa pasó de ser una asociación deportiva a una sociedad anónima deportiva, en donde se contemplaba claramente la opción de inversionistas extranjeros, porque nunca consideramos que con sólo los ticos se pudieran satisfacer las necesidades de un club como Saprissa.

Me parece que si en algún momento llegan nuevos inversionistas, que aporten dinero fresco, para hacerle frente a todas las obligaciones que tiene el club, me parece acertado. Ahora que salen los rumores, de la llegada de posibles inversionitas del Saprissa no me sorprende ni me llama la atención de manera negativa, lo contrario, lo veo positivo y ojalá en algún momento se pudiera concretar esta posibilidad.

La verdad es que Saprissa arrastra algunas obligaciones (deudas) desde hace años y creo que esta medida es necesaria, podría ayudar a compensar un poco las necesidades que tiene el equipo. Horizonte Morado heredó deudas de la administración de Jorge Vergara, a quien muchos ve como un santo, pero no todo fue positivo en su gestión.

Los morados están buscando meterse a zona de clasificación. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Por qué un equipo que hace buenas taquillas y buenas campañas de mercadeo podría tener problemas económicos?

Un equipo como Saprissa necesita estar renovando su planilla y depende de jugadores muy importantes, pensando que surgirán otros de igual categoría y no es así.

Cuando se presentan situaciones como estas hay que buscar nuevo jugadores y hay que hacer nuevas inversiones y mantener la planilla de un equipo como Saprissa es dificilísimo y muy costoso, no siempre es fácil. Por supuesto recibirán un salario más alto, habrá que pagarles casa, en algún momento transporte y eso son inversiones del día a día.

- ¿Qué tan difícil es administrar un equipo como Saprissa?

Es difícil administrar un equipo que tiene deudas viejas, atenderlas, estar al día con los pagos. Cuando era presidente, todas las semanas había problemas para pagar las planillas, eso era una cosa terrible, a los jugadores les debíamos dinero, era un Saprissa con serios problemas económicos.

Nosotros pensamos que la única forma de salir de ese atolladero era transformando la asociación en sociedad anónima deportiva y así fue, pero es una bola de nieve que puede hacerse grande y es difícil pararla, siento que la actual administración ha hecho lo humamante posible.

- ¿Y qué opina de la parte deportiva?

Saprissa ganó el tetracampeonato, se mantiene en la pelea por ganar títulos y siento que tal vez a nivel deportivo está con algunos problemas: en esta temporada se desprendieron de varias figuras importantes y me parece que la gerencia deportiva, liderada por Sergio Gila falló estrepitosamente, porque no supo reponer a esos jugadores que se fueron.

Hablo específicamente de Luis Paradela y Warren Madrigal, eran jugadores muy importantes y no lograron sustituirlos, los nuevos jugadores están por verse. Nicolás Delgadillo va mostrando cada día un poco más, pero Sabin Merino hizo un gol, se lesionó y deja algunas dudas.

Esas contrataciones ponen en duda la gestión de Horizonte Morado, cuando las cosas no salen bien, los que apechugan son los miembros de junta directiva. Todos nos hemos equivocado con la contratración de jugadores, uno confía en las recomendaciones de agentes de jugadores, gente que está fuera del país y la verdad es que la contratación de extranjeros es una lotería.

Horizonte Morado llegó al Saprissa en el 2011 y desde entonces administra la parte operativa y deportiva del club. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo analiza la gestión de Horizonte Morado?

La analizo positivamente, he asistido a casi todas las asambleas, en donde ha estado Horizonte Morado y desde el punto de vista económico, han hecho un trabajo confiable, están tratando de saldar todas las obligaciones, ellos sabían las deudas que había en el equipo cuando iban a hacer la inversión en Saprissa y han tratado de mantener al equipo fuerte en lo deportivo.

Ahorita que no se ha ganado el campeonato, los que somos morados brincamos y comenzamos a hacer preguntas y a criticar, pero en la parte económica ha hecho un buen trabajo.

- ¿Cree que Saprissa está en crisis?

No creo, todos los equipos pasan por estas situaciones, son los altos y bajos de los equipos grandes; los equipos necesitan una gran cantidad de dinero para el día a día y para otro tipo de inversiones y si aparece un inversionista extranjero no van a querer aportar capital así como así, van a querer ver algo concreto, algunas mejoras, nuevos proyectos. Habría que ver si llegan y qué estarían interesados en hacer en beneficio del club.