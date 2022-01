Hondureño Darixon Vuelto no ha llegado a Costa Rica, pero los morados ya le marcaron la cancha

Darixon Vuelto dice que es un jugador al que le gusta encarar. Cortesía La Prensa de Honduras.

Darixon Vuelto, nuevo delantero de Saprissa, todavía no ha llegado a Costa Rica, pero ya ha recibido mensajes de aficionados tibaseños que le exigen que lo dé todo cuando se ponga la morada.

El jugador hondureño, uno de los refuerzos extranjeros con los que el Monstruo hará frente al Clausura 2022, contó en una breve entrevista para la nueva app saprissista, la forma en que los aficionados le han dado la bienvenida.

24 años tiene el jugador hondureño.

“Estoy feliz, contento de llegar a uno de los equipos más grandes de Centroamérica, voy a sacar lo mejor de mí y espero en Dios me pueda ir de la mejor manera.

“La afición me ha estado dando la bienvenida. Me han escrito diciendo que me van a exigir y me van a apoyar”, contó el hondureño de 24 años, quien jugó el último torneo con el Real España hondureño.

Sobre sus cualidades y lo que puede aportarle al equipo comentó: “soy un jugador rápido, de encarar y eso es lo que he hacho que los equipos se fijen en mí”.

El panameño Víctor Medina está cada vez más cerca de vestirse de morado. Foto: Twitter.

Medina sería el siguiente

Por otro lado, los morados cerrarían el mercado de fichajes con la contratación del panameño Víctor Medina, de 20 años, cuyo nombre sonó desde inicios de semana para fortalecer la media cancha.

Álvaro Vargas, presidente del Tauro de Panamá, actual club del canalero, le comentó a Teletica.com que las negociaciones con el Sapri están adelantadas.

“Faltan temas por definir, pero esperamos que lleguen a buen puerto. Tenemos claro que ya empezó el campeonato allá, hemos tratado de que todo fluya de la mejor manera posible, pero hay un proceso normal de ponerse de acuerdo. De darse, debe ser muy pronto”, dijo el presi del club panameño.

Vargas no reveló cómo llegaría Medina a la “S”, si lo haría en condición de préstamo o como una venta. “Las condiciones prefiero reservarlas, pues en este momento se están discutiendo”.