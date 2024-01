Horacio Elizondo da detalles sobre el regreso de Pedro Navarro

Pedro Navarro estuvo en los trabajos físicos de la pretemporada de árbitros. (Rafael Pacheco Granados)

Una de las novedades que se vieron en la pretemporada de los árbitros de la primera división fue el regreso a los entrenamientos de Pedro Navarro, quien estuvo varios meses fuera por una lesión de ligamento en la rodilla izquierda.

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, se tomó unos minutos para detallar el estado del referí previo al torneo que arrancará este viernes.

“Pedro viene de una lesión, se está recuperando y estamos en contacto con él desde la cancha, porque en el tiempo que he estado acá vino a todas las reuniones y trabajó muy bien, pero por la lesión aún no podía trabajar en el campo, así que está volviendo a dar sus primeros pasos”, comentó.

Al argentino le preguntaron que si la edad de Navarro (45 años) podría ser un impedimento para tomarlo en cuenta, pero no dudó en respaldarlo.

“Mientras tenga condiciones y cumpla con los indicadores de rendimiento, bienvenido sea, porque cuánto más grande está, más experiencia tiene, así que para mí es un plus”, respondió.

Se espera que durante el torneo, Pedro vuelva a ser nombrado en algún juego, pero lo llevarán con calma.

Respaldado

Navarro, en una reciente entrevista la diario La Nación, contó cómo llevó el proceso de recuperación y la ansiedad que tuvo por estar lejos de las canchas.

“Me pasó exactamente lo mismo que a los jugadores cuando están mucho tiempo fuera de las canchas, me picaban los pies por volver. Hace falta estar en el ruedo, sobre todo porque uno todavía quiere, y la verdad sí hace falta. He tenido que estar en otras actividades para compensar esa necesidad”, comentó Pedro.

Agregó que Elizondo ha estado muy pendiente de su estado, ya que lo tiene dentro de su nómina.

“He hablado con él y me ha preguntado cómo estoy en lo físico, cómo me ha ido. En las reuniones a las que he asistido, siempre conversamos y me dice que tenga paciencia y que me recupere bien. Siento que él cuenta conmigo, de eso no tengo duda”, finalizó.

El último partido que dirigió Pedro en el fútbol nacional fue el 28 de mayo del 2023, en la vuelta en la gran final del Clausura 2023, entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.