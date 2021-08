Horacio Esquivel: “Con el equipo que más nos dejó jugar perdimos el invicto”

El técnico del Limón, Horacio Esquivel, lamentó perder ante Grecia, un rival que propuso fútbol y los dejó trabajar libremente sobre el terreno de juego.

Con la derrota Limón perdió el invicto de diez partidos en el estadio Juan Gobán.

“Hoy la media cancha no se vio como en otros partidos. Este es el equipo que más nos dejó jugar y fue con el que perdimos el invicto en casa”, se dolió un Esquivel que incluso hasta tiró la toalla para una eventual clasificación.

“Reconozco que perdimos la opción de intentar clasificar. Esto sigue, hay que continuar avanzando, darle oportunidad a otros muchachos, hay que seguir creciendo, pero clasificar ya quedó muy lejos”, aseguró el técnico limonense, que cuando ve la tabla se da cuenta que ya ahora está a cinco puntos de la cuarta posición, Santos, que tiene 29 y quedan solo tres partidos por disputar.

Sobre el partido en sí, Esquivel sigue resintiendo en su equipo un nueve puro, ese goleador como Erick Scott o Yuaycell Wright, quienes dejaron el club la campaña pasada, y no fueron sustituidos.

“Manejamos el primer tiempo y por eso anotamos, pero solo anotamos una de las que fabricamos, que fueron varias. Seguimos careciendo de definición. No es que el equipo no llega, se fabricaron opciones, pero la desesperación de mis dirigidos, el no tener paciencia, provocó que no volvieramos a anotar”, afirmó Esquivel.

Sin embargo, Horacio recuerda que pese a la lejanía de la clasificación, los objetivos del equipo están intactos, porque todavía queda mucho camino por recorrer.

“Tenemos que quedar lo mejor ubicados posibles en la tabla. La clasificación final es la sumatoria de este campeonato y el próximo, por eso cada punto es fundamental.

“Hay que continuar en la ruta del triunfo, volver a sostener un invicto en casa como el que teníamos. No estoy contento con lo que estásucediendo, pero tampoco estoy contento con la afición. El equipo le ha venido dando y dando con pasos positivos y la afición no responde. Hemos estado bien y sigue la misma afición que cuando estábamos mal. La gente no responde”, lamentó el entrenador.

Esquivel asegura que no cambiará su filosofía de fútbol a pesar de que los resultados no le acompañen, por eso dice que seguirá haciendo debutar jóvenes valores de la provincia y seguirá proponiendo partidos con un fútbol inteligente y ofensivo.

“Limón es fútbol alegre, eso no va a cambiar”, dijo.