Horacio Esquivel dio un ultimátum que retumbó en los jugadores de Guanacasteca

Horacio Esquivel fue claro que con él el jugador se adapta o termina en la gradería. (JOHN DURAN)

Este sábado en el partido entre Guanacasteca y Cartaginés se vieron dos versiones totalmente opuestas del conjunto pampero, una débil y confiada en el primer tiempo y otra muy esforzada en el segundo.

La razón del cambio es sencilla, el entrenador de la ADG, Horacio Esquivel, reconoció que habló con dureza a sus jugadores al medio tiempo y les puso las cartas sobre la mesa de manera muy directa.

“Hoy después de un 2-0, hacer un segundo tiempo como este y empatar, es muy meritorio, pero no quiero volver a ver nunca más, como se lo dije a los muchachos, ese primer tiempo, que respetando al rival siento que el equipo se relajó y tuvimos despistes que nos costaron.

“Fuimos al camerino, me saqué la faja y como todo un padre, les hablé de frente, hicimos algunas correcciones y modificaciones para el segundo tiempo. En mi equipo todos tienen que correr, quien trabaja desganadamente a mí no me agrada”, comentó.

Esquivel fue claro que quien no se alinee al esfuerzo que espera de todos, es muy claro donde va a quedarse.

“Esto está empezando, quienes no se adaptan a eso que pido, de camino voy a tratar de darles ese empujón y sino, pues, ahí está un lugar para ellos en la gradería, yo soy tajante y lo digo. Yo no quiero perder, ni vine acá a botar mi currículo, sé que tengo buenos jugadores para sacar esto, es cuestión de actitud y sé que vamos a salir adelante”, remató.