Horacio Esquivel explica si lo despidieron de la ADG por video donde le grita a sus jugadores

Horacio Esquivel, extécnico de Guanacasteca, se refirió al video que circuló el domingo en redes sociales y donde se ve que trata muy mal a sus dirigidos, luego de caer vapuleado 4 a 1 ante Saprissa en la Cueva del Monstruo.

Esquivel dio declaraciones al medio guanacasteco Desde la banca, al periodista Róger Ajún y dio razones del por qué lo hizo pero aclaró que no fue esa la causa del despido.

Horacio Esquivel explicó porque dijo lo que dijo a los jugadores. (Alber Marín)

Un sector de la prensa y aficionados han dicho que esa actitud tuvo que ver algo con el despido, sin embargo, reconoció que fue por los malos resultados y que fue un acuerdo de junta directiva.

“Sí, yo salí muy molesto con los jugadores, ellos se reunieron con él (con el presidente Jorge Arias) y le dijeron ‘en ningún momento Horacio dijo algo directo hacia nosotros, dijo de la actitud y del momento y se expresó con un término de enojo que nosotros lo entendimos y le dimos toda la razón”, explicó Horacio.

Horacio Esquivel, técnico nacional, habla de video

El extécnico dijo que los jugadores le dieron la razón a él ante Arias pues captaron la molestia por la situación.

“En esta vida cuando usted trabaja con grupos tiene que generalizar el discurso, pero va siempre para una o dos personas y esto es así, uno a veces le dice las cosas a todos, pero no la merecen todos y a la hora de de uno desarrollar el el discurso uno dice ‘el que no quiera pues que que no siga”, manifestó Esquivel, quien agregó que sale muy agradecido con el pueblo guanacasteco por cómo lo trataron.

Horacio fue despedido el lunes, y el gerente deportivo, Yossimar Arias será el técnico por los tres partidos que restan del Clausura 2024.