Horacio Esquivel habló sobre el juego contra su exequipo

El juego entre Guanacasteca y Puntarenas será el sábado a las 3 de la tarde. Prensa PFC.

El entrenador de Guanacasteca, Horacio Esquivel, rescató el estadio Chorotega, como una de las fortalezas de su equipo y espera sacarle provecho a ese escenario, cuando los pamperos recibirán a Puntarenas, este sábado, a las 3 de la tarde.

“Desde que llegué, el objetivo era que acá (Guanacasteca) tenemos que ser fuertes, que en casa teníamos que buscar la manera de obtener los tres puntos con equipos de mucha envergadura a nivel nacional.

“Con la Liga y Cartago se sacaron empates, pero lo importante con esto es que nos recompusimos contra Sporting y esa es la idea, sacar los tres puntos en casa y buscar afuera cómo raspar puntitos”, afirmó.

Sobre el juego contra los chuchequeros, equipo al que dirigió Esquivel en la Liga de Ascenso, el timonel reconoció que será difícil.

“El discurso que todos tienen estereotipados es que los clásicos tenemos que ganarlos. Será un juego difícil, no veo ningún rival fácil, la consigna es que todos los rivales son fuertes.

“Acá no hemos perdido, la consigna es clasificar y creo que los muchachos vienen haciendo un buen trabajo, ellos me dijeron que habían pasado meses sin ganar en casa, pero yo no estaba en ese momento”, afirmó.

Horacio espera que los aficionados los apoyen al igual que lo hicieron la semana pasada, cuando un grupo de fiebres los acompañó al estadio Colleya Fonseca, en el juego contra Guadalupe.

“Me impresionó el estadio de Guadalupe con tanta afición, no es fácil viajar desde acá, lo tengo claro, pero esa alegría que nos están transmitiendo se lo tengo que agradecer a la afición, espero que parte de esa afición y la que venga logremos que se llene el estadio”, comentó.