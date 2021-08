Horacio Esquivel lamenta la salida de Michael Barrantes de la Liga

Michael Barrantes fue el sexto refuerzo de la Liga para este torneo, fue presentado por el mismo presidente Fernando Ocampo.. Francisco Barrantes. Michael Barrantes fue el sexto refuerzo de la Liga para este torneo, fue presentado por el mismo presidente Fernando Ocampo.. Francisco Barrantes. (Francisco Barrantes.)

Cuando Michael Barrantes llegó a la Liga, el pasado 18 de mayo, su intención era pegar, consolidarse y destacar, pero sus ilusiones no duraron ni seis meses.

Barrantes llegó con un contrato por dos años, con opción a tres. Pero este viernes su nombre apareció entre los ocho jugadores que la Liga despidió, debido a la primera limpia que hacen de cara al próximo torneo que iniciará el 7 de enero.

Al jugador, quien puede jugar como volante y lateral, le cayó la misma maldición de futbolistas como Kenneth Dixon o Josimar Pemberton, quienes llegaron al cuadro rojinegro provenientes del Santos y Limón, respectivamente, pero cuando estuvieron ahí no les dieron bola y los quemaron.

Barrantes (izquierda) sería bien recibido por Horacio Esquivel, en caso de que quiera regresar a Limón. Archivo. Barrantes (izquierda) sería bien recibido por Horacio Esquivel, en caso de que quiera regresar a Limón. Archivo. (Rodolfo Martín)

Con Barrantes la medida resultó exagerada, ya que solo jugó 58 minutos con los erizos, según la aplicación web de la Unafut. Todo lo contrario ocurrió el año pasado cuando jugaba con Limón, donde participó en 17 mejengas e hizo tres pepinos, razón por la que la Liga decidió contratarlo.

Horacio Esquivel, técnico de Limón, lamentó lo que le sucedió a Barrantes y considera que el joven se equivocó al irse a Alajuelense, ya que aún debía corregir cuestiones técnicas y no era el momento. Según Esquivel, los manudos lo contrataron cuando aún le faltaba pulir algunos detalles.

“Lo que más me sorprende es que quitan jugadores a los que no les han dado ni oportunidad, al menos desde afuera es lo que yo veo. Internamente no sé cuáles son las razones, ellos tendrán sus justificaciones", indicó el actual entrenador caribeño sobre la limpia rojinegra.

Esquivel recordó que el extécnico manudo Benito Floro se lo llevó porque pensaba hacer un proceso pero como ya no está, las cosas cambiaron.

"Pueden ser otras situaciones que uno no conoce, pero puedo decir que él es un jugador excelente, disciplinado, ordenado y con mucho futuro por delante.

"Le faltaban cosas que tenía que aprender, le había dicho que tuviera paciencia y que no se fuera todavía", agregó don Horacio, mientras insistió que solo cosas buenas puede decir de Barrantes.

Michael fue despedido este viernes junto a Luis Miguel Valle, Christopher Meneses, Seemore Johnson, Bryan López, Iago Soares, Jameson Scott y Jamille Boatswain.

En Alajuelense habría otra limpia una vez que finalice la fase regular del campeonato.

En esa lista no estaría Patrick Pemberton, José Salvatierra, ni Kenner Gutiérrez, ya que son jugadores que podrían ir al Mundial de Rusia y eso significaría un ingreso económico para Alajuelense.