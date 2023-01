Horacio Esquivel lanza promesa en los momentos más duros de Guanacasteca

Para Horacio Esquivel, el armado del equipo en Guanacasteca no ha sido fácil. (Jose Cordero)

Horacio Esquivel, técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca, lanzó este domingo una promesa que debería ilusionar a todos los aficionados pamperos, pero que se logre, ya es otra cosa.

Este domingo, la ADG cayó goleada 3-0 en su vista a Saprissa y a pesar del arranque tan complicado, el entrenador no dudó en prometer y afirmar que está seguro que se salvarán del descenso.

“Esto recién empieza, no empezamos bien, pero tenga la plena seguridad que no vamos a terminar de la manera como jugamos hoy, perdiendo, este equipo va a seguir en primera división, esa es mi fe y a eso vine, a mí nunca me ha tocado fácil desde que estoy en el fútbol, ya el agua que pasa bajo el puente la conozco, con la ayuda de Dios sé que saldremos adelante”, destacó.

A Horacio le preguntaron en qué basa su fe y en qué tiene que trabajar para salir adelante.

“Tengo mucha fe, emocionalmente estamos bien, estamos fuertes. Esperemos que lleguemos al 100% de la parte mental, pero ahorita nos cobija trabajar en la parte física, de estrategia, movimientos”, dijo.

Horacio Esquivel tiene la fe intacta de salir adelante con Guanacasteca. (Jose Cordero)

Para Esquivel su equipo estaba bien parado en Tibás en la primera media hora, pero el primer gol morado fue lo que los sacó de concentración.

“Estábamos haciendo un planteamiento digamos que defensivo por 30-32 minutos. La jugada del gol de tiro de esquina me parece que nos bajó los brazos un poco, nos desordenó tanto emocional como en el parado, estábamos haciendo dos buenos bloques”, dijo.

Hay mucho por trabajar en la ADG para responder a las promesas por cumplir