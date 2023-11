Horacio Esquivel: “Los números me dicen que puedo entrar”

Horacio Esquivel no pierde la fe de meterse a las semifinales con Guanacasteca. (MAYELA LOPEZ)

Horacio Esquivel, técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca, lejos de agüevarse por la derrota sufrida por la mínima ante Herediano, no pierde la fe de clasificar a semifinales y en conferencia de prensa dijo que seguirá fuerte hasta el final.

La diferencia con Cartaginés, que con el triunfo del Team ahora es cuarto en la tabla, es de cinco puntos, con seis en juego, por eso se ampara a esa posibilidad matemática de pelear por esa chance.

“Pese a eso (la derrota) hicimos un gran partido, todo el primer tiempo fue nuestro, pero no hemos tenido la dicha de que el gol entre, hemos tratado, pero tenemos tres juegos que no hemos podido, no es ser mezquino con los jugadores, hemos hecho un gran campeonato, cuando vine a este equipo estaban peleando otra cosa, ahora estamos luchando por otra y mientras tengamos oportunidad de clasificar, seguiremos insistiendo.

“Los números me dicen que puedo entrar, sé que dependo de otros, pero también de lo que puedo hacer, no bajaré los brazos, seguiré confiando, soy un hombre de fe y seguiré creyendo primero en Dios y después en mis muchachos, la ADG ha hecho un gran torneo”, respondió Esquivel en conferencia de prensa.