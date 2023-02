Horacio Esquivel: “No me mienten la madre, nosotros tenemos sentimientos”

El entrenador de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Horacio Esquivel, expresó que no tolera que le mienten a su madre y por esa razón tuvo un enfrentamiento, de palabras, este miércoles durante el partido entre su equipo y el Sporting.

Durante la transmisión en FUTV expresaron que Esquivel se había vuelto a un aficionado guanacasteco y le dijo cosas que no eran correctas y al entrenador le preguntaron por esa situación en la conferencia de prensa.

Horacio Esquivel se chiveó con justa razón con un aficionado. (JOHN DURAN)

“A mí no me molesta que me digan nada, pero no me mienten la madre. Hay que ser respetuoso, las personas pagan para ver a los muchachos jugar, para ver que uno dirija, posiblemente como él paga (el aficionado con el que discutió) cree que tiene derecho a ofender, pero nosotros tenemos sentimientos y tenemos una madre”, comentó el técnico de origen limonense.

“Eso no lo permito, pero se olvida con el gane, es un mismo aficionado de acá de Guanacaste, pero me imagino que al final uno le pinta la cara y le dice que no era como estaba pensando”, añadió.