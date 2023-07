Horacio Esquivel no se mordió la lengua y tiró picantes frases tras perder con Saprissa

Horacio Esquivel le tiró duro a los árbitros de este domingo, Foto: Prensa ADG

Fiel a su estilo, Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, no se anduvo por las ramas para señalar un detalle que le parece insólito del arbitraje y que se lo hizo saber a los réferis del duelo ante Saprissa.

Al entrenador pampero le parece sorprendente que los líneas de la mejenga no podían correr la banda completa y se cuestionó si es que acaso no entrenan o qué sucede con ellos.

“Se los voy a decir así, porque yo soy muy directo, yo no ando con pelos en la lengua. Pónganse a entrenar, entrenen, porque llegan tarde con el último hombre, el línea que tenía a mí lado, tres veces se lo dije, ‘te quedaste botado. Que no se tome esto como excusa, pero si nosotros entrenamos, ellos también tendrían que hacerlo”, comentó.

Esquivel afirmó que no se quiere escudar que perdieron por el arbitraje, para él no es el motivo, pero sí señaló detalles que dejaron de señalarse y debieron pitarse.

Horacio Esquivel afirma que a su equipo le faltó actitud en el primer tiempo. Foto: Prensa ADG

“Hubo un manazo por ahí de Arboine a uno de mis jugadores en el tiro de esquina, la jugada que me parece fue penal, son circunstancias de juego que posiblemente el árbitro no lo vio, o al menos voy a pensar que no lo vio, circunstancias con las que a la postre pudimos haber empatado el partido”, dijo.

Otra frase picante que tiró es que no le gustó para nada el primer tiempo de su equipo, muy pasivo y poco concentrado y que en el segundo tiempo mejoró mucho y pasó a mandar, periodo en el que Saprissa “se dedicó a perder tiempo”, situación que afirma no critica pues en algún momento si le toca hacerlo, lo hará.