Horacio Esquivel realizó fuerte denuncia tras amenaza que le hizo un árbitro

Horacio Esquivel hizo serias acusaciones contra los árbitros de este sábado en el partido ante San Carlos (JOHN DURAN)

Sin pelos en la lengua, Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, denunció que un árbitro le advirtió que lo iban a expulsar previo a iniciar el partido ante San Carlos, como al final sucedió.

En conferencia de prensa, el entrenador señaló que el cuarto árbitro del partido, Carlos Salazar, le dijo antes del partido que se estuviera quedito sino lo iban a echar por lo que dijo el fin de semana pasado en el partido ante el Saprissa, cuando aseguró que los árbitros no entrenaban.

“Hay que tener cuidado con los réferis porque antes del juego, voy a decir nombres, porque yo no ando escondiéndome, antes del juego, el señor Salazar, cuarto árbitro me dijo “Porque mandaste a entrenar a los árbitros la semana pasada, trate de controlarse y no haga nada, porque te quieren echar.

“Me lo dijo el señor Salazar, yo no vengo acá con un ‘me dijeron’, me lo dijo el árbitro, ‘te quieren echar’; ojo, no estoy justificando el no haber ganado por eso, porque en realidad no tiene nada que ver, pero ¿quiere decir que uno como técnico mañana no puede decir nada de los réferis porque lo van a agarrar entre ojos? No, no, eso no puede ser y no está bien”, dijo Esquivel.

Para el entrenador, ningún técnico o jugador debería entrar a un partido condicionado o amenazado por los árbitros cuando el juego no ha ni comenzado.

“Con el tema de las tarjetas, si expulsó a este o al otro, no me meto en eso, sino en lo que me dijeron, que sí me preocupa porque hasta el señor (Jeffry) Solís (coordinador arbitral) andaba por acá hoy y así dicen que no hay comisión de árbitros.

“¿Vino a comer rosquillas o es que le gusta Nicoya? o viene casualmente ahora, no sé que función tiene ahora. Yo lo paré después del partido y le dije que cómo era posible que un cuarto árbitro antes del partido me diga esto, que tuviera cuidado y lo que me responde es que yo le aplaudí al árbitro y estaba bien expulsado. Los árbitros dijeron que no tienen jefe y cuando no hay jefe en una empresa, los empleados hacen lo que les da la gana”, añadió.