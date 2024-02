Horacio Esquivel hizo lo mismo que muchas parejas tóxicas con Horacio Elizondo

Horacio Esquivel pasó de tirarle a Horacio Elizondo a estrecharle la mano en son de paz. (Alber Marín)

Horacio Esquivel, técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca, en la conferencia de prensa tras el clásico de la Pampa ante el Municipal Liberia, confesó que se reunió con Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje y quedaron en buenos términos.

“Salí muy contento con don Horacio Elizondo, nos abrazamos y nos devolvimos los peluches, porque me dijo cosas muy interesantes del referato del país y eso queda entre nosotros.

“Horacio me dio unos consejos, el que no escucha consejos no llega a viejo y le agradecí, le dije que me disculpara, porque fui muy apasionado cuando hablé de él”, explicó.

En la reunión con Elizondo lo acompañó Jorge Arias, presidente de la ADG; Yosimar Arias, gerente deportivo y César Blanco, encargado de comunicación.

Hasta aprovechó para mandar uno de sus filazos, pero esta vez a un periodista deportivo, al decir que seguirá fuerte hablando del arbitraje cuando los perjudique.

“Yo no me tuerzo, no malcriado, mis conferencias no son carroñosas, como dijo uno de de sus colegas de otro canal, él sí fue irrespetuoso”, sentenció.

Esperemos que el tiempo le dé la razón a Horacio Esquivel, cuando tenga que tirarle a los árbitros, que no aguante nada y sea directo.