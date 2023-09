Horacio Esquivel revela lo que hará si vuelve a oír un insulto racista en un estadio

Horacio Esquivel es de los que cumple cuando dice algo. (JOHN DURAN)

La acción de los aficionados de Guanacasteca, al señalar a la persona que habría lanzado un insulto racista al técnico Paulo César Wanchope, marcó un precedente en el fútbol nacional y los personeros del cuadro nicoyano resaltaron la reacción tras lo sucedido.

El técnico Horacio Esquivel se mostró muy molesto con la actitud de esta persona en una entrevista a FUTV y de paso advirtió cuál será su reacción si vuelve a suceder algo así, en cualquier estadio.

“La gente no permite el racismo, inmediatamente se sacó a la persona, pero ojalá sea igual en todos los estadios, ya que ha sucedido en otros reductos y no pasa nada. Yo sería el primero en meterme a la cancha, aunque me expulsen, si veo un acto de racismo”, dijo el entrenador.

El gerente deportivo del club, Yosimar Arias, se mostró agüevado por la actitud del hincha, no obstante, aplaudió al resto por no bajarle el tono al asunto.

“Si hay que sacarlos a todos, lo haremos, eso no lo vamos a permitir. Me extraña de una afición tan noble y educada como los guanacastecos, pero nunca falta alguien y vamos a hacer respetar nuestra casa en ese sentido.

“Eso es lo importante, eso debería pasar en todos los estadios, que señalen quién es el que esta tratando mal a cualquiera de cualquier forma, porque en medio de tantas personas tiene que haber más gente honesta y eso pasó acá, hay que ver el lado positivo”, destacó Arias.

Ahora solo queda esperar la decisión del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol para determinar la sanción para el equipo por un acto que se debe erradicar en todos los estadio del país.