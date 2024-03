Horacio Esquivel se alegró cuando Celso Borges ingresó en Alajuelense, ¿por qué ?

El entrenador de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Horacio Esquivel, hizo una dura confesión este domingo con relación al volante de Alajuelense Celso Borges.

Guanacasteca goleó a la Liga 3 a 0 y los rojinegros mantenían un buen volumen de juego en el primer tiempo pero ya Esquivel había identificado las falencias manudas.

Guanacasteca goleó a Alajuelense 3 a 0. (ADG )

El técnico dijo que la Liga es muy lenta y pasiva por el centro del campo y que le pidió a sus volantes que apretaran por ese sector para sacar ventaja. La lesión de Michael Barrantes al minuto 38 pudo cambiar los planes de Esquivel pero dijo esto.

LEA MÁS: Alajuelense sigue en caída libre y también fue vapuleado en Guanacaste

“Metieron a Celso y con todo respeto, me alegré, esperaba que metieran al que habían traído de Liberia (Kevin Cabezas) y le metimos velocidad por los costados, luego saqué a Gustavo Muñoz, quien tenía tarjeta amarilla, es joven y me da minutos, estábamos ganando 1 a 0 y no iba a esperar a que el rival se acomodara. Era una ventaja que tenía (un hombre de más) y la tenía que aprovechar”, expresó.

Con el triunfo, la ADG se metió en el cuarto lugar del torneo, superando a Liberia por gol diferencia y se consolida en la tabla acumulada buscando un lugar en la Copa Centroamericana.

Horacio Esquivel le tiene la medida puesta a Alajuelense. (Alber Marín)

“No le puedo decir cómo mantener la fortaleza, a los muchachos los felicité, les dije que este partido ya está concluido, que lo disfrute la afición y que nos metamos de lleno en el próximo partido. Vamos día a día” expresó.