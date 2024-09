Horacio Esquivel se aplaude él mismo por algo de lo que se vanagloria ha hecho en Costa Rica

Horacio Esquivel, técnico de Pérez Zeledón, expresó este domingo, luego del empate a dos que consiguió su equipo ante Alajuelense, en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, que “no empatamos, Alajuelense nos empató, siempre estuvimos arriba en el marcador”.

Horacio Esquivel lleva una racha de seis empates. (Mayela López)

Acerca del juego de su escuadra, el timonel ve con esperanza el futuro en el torneo.

“Tengo fe en que el equipo mantenga el ritmo de hoy, el que tuvimos contra Saprissa; contra Cartaginés hicimos un buen juego, pero ya hoy anotamos. El equipo viene bien y lo más importante es cuando hay una semana larga, como esta, porque aplicamos cosas, hasta lo que puede presentar el rival”.

Esquivel también aprovechó para vanagloriarse sobre el hecho de que ha logrado consolidar a algunos jóvenes que hoy destacan, de algún modo, en el torneo y es gracias a su afán de buscar talento fresco donde sea que llegue a trabajar.

Dijo, por ejemplo, que el sábado vio todos los partidos de ligas menores del Pérez Zeledón y que le interesaron un par de centrales.

Horacio manifestó eso cuando le consultaron por Abner Hudson, un extremo derecho de 18 años, quien se está consolidando en Pérez Zeledón.

“He aprendido en sicología que si no se dan halagos, hay que dárselos uno mismo... Yo todos los días veo en el espejo a Horacio y algunos días me doy un aplauso por cosas que he hecho con los jóvenes. A Abner lo conozco desde cuando sus sobrinos llegaban a Puerto Viejo. Se me perdió de vista y vi que estaba en Guadalupe y lo quise traer”, expresó.

Nombró a algunos futbolistas a quienes él le dio oportunidad y hoy son de los que lo hacen aplaudirse a sí mismo; por ejemplo, Gustavo Muñoz en Guanacasteca, Rashir Parkins en Alajuelense, Yoserth Hernández (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Ryan Bolaños en Saprissa. “Le hemos dado al país jugadores, es mi insignia y estamos trabajando acá”, manifestó.

De momento, su objetivo más inmediato será cortar la racha de seis empates seguidos para poder respirar más holgado en la tabla de posiciones.