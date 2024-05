Horacio Esquivel se despidió de la afición de Guanacasteca con un sentido mensaje

Horacio Esquivel fue destituido de su puesto como técnico de Guanacasteca. Archivo. (Prensa ADG)

A través de sus redes sociales, el técnico Horacio Esquivel se despidió de la afición de la Asociación Deportiva Guanacasteca.

Este martes, la ADG informó que había llegado a un acuerdo con Esquivel, quien dejó de ser el técnico de los pamperos. Los malos resultados fueron el detonante para la salida del entrenador. Guanacasteca perdió sus últimos 4 partidos, la última vez que consiguió la victoria fue el 7 de abril anterior, cuando derrotó 3-0 a Puntarenas.

Este fue el mensaje que publicó el técnico de origen limonense:

“Siempre en la vida haz lo que te acerque al triunfo, si no potencias tu visión nunca habrá compromiso de nada de lo que hagas, si quieres tener buenos resultados la excelencia y exigencia deben ser un hábito.

“Yo nunca voy a esperar que me vaya bien, yo debo exigirme para que me vaya bien. El mundo no es blanco y negro como algunos creen, hay más colores. Yo soy de los que piensa que tengo que ser para hacer y poder tener.

“Mi agradecimiento de todo corazón a la noble afición de la ADG, aquellos que siempre estuvieron en todos los lugares, a los que apoyaron desde el Chorotega durante mi estancia los llevo en el corazón; a los señores que estan en el parque y les dan vida a los jícaros por medio del arte; por cierto me llevo muchos como obsequio.

“A mis vecinos que hicieron mis tardes de café deliciosas con aquellas rosquillas y tanelas, gracias don Ronny Parajeles mi respeto por su apoyo, muchas gracias parientes. Dios los bendiga a todos.

“No olviden esta frase: ‘Hay que estar afuera para poder estar adentro’. Baruj HaShem (Bendito sea el Nombre, en hebreo)”.