Horacio Esquivel sobre el descenso: “Es un reto más de los que he tenido”

El técnico de Guanacasteca, Horacio Esquivel, confía en que se mantendrán en la máxima categoría. José Cordero. (Jose Cordero)

Guanacasteca lucha por no descender y le tocó bailar con la más fea en los primeros partidos, ya enfrentó a Saprissa y Cartaginés y este martes recibe a Alajuelense, líder del Clausura.

La ADG enfrentará a los liguistas, a las 3 de la tarde en el estadio Chorotega.

“Nos preparamos igual que contra Cartaginés y contra Saprissa, es la misma responsabilidad en todos los juegos, buscar los tres puntos y la manera de cómo ganar, para salir de la zona de descenso”, aseguró Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca.

En este momento, Guana tiene 10 unidades en la tabla acumulada, tres menos que Santos.

“Desde que estoy dirigiendo no me ha tocado fácil, estuve en Limón que todos los años estaba peleando el descenso, en Puntarenas, que era un bonito proyecto para ascenderlo, un proyecto de 2 años y en 9 meses y se logró”, afirmó.

Pese al panorama tan complicado, Horacio confía sus muchachos para sacar el barco a flote.

“Es un reto más de los que he tenido, voy con la misma responsabilidad, confiando en Dios y en los muchachos.

“Siento que podemos lograrlo con trabajo, en el día a día vamos a ir mejorando, en el segundo tiempo del juego contra Cartaginés tuvimos otra actitud y tenemos jugadores responsables, con dedicación, buscando la perfección”, señaló.

El juego contra los manudos será a las 3 de la tarde. Prensa LDA.

Motivado

A pesar de la complicada situación del club, Esquivel disfruta su paso por Guanacaste.

“Para mí trabajar con Guanacasteca, Limón y Puntarenas es bonito, pero difícil ha sido todos los días, pero así es muy satisfactorio, porque las cosas fáciles no se valoran tanto.

“Uno busca la manera de trabajar, con deseo de repetir las cosas, darle una repasada al trabajo táctico, a la táctica fija que hacemos mucho y eso es difícil, porque el jugador llega a un momento en el que se cansa y vienen entendiendo de que tenemos responsabilidad doble”, añadió.

Con su trabajo, Esquivel espera echarse a la bolsa a la afición guanacasteca.

“Aquí vamos, ganándonos la aficion de Nicoya y eso se gana con trabajo, lógicamente que el trabajo sea respadado por los jugadores y si salvamos la categoría nos sentiremos más felices.

“Siento que los aficionados me respaldan, así me sentía en Limón, me sentía feliz, es mi casa y en Puntarenas me siento como un porteño más, porque aún siento el cariño de los aficionados”, declaró.