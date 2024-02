Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, explotó y le tiró durísimo a los árbitros

El entrenador del Guanacasteca, Horacio Esquivel, arremetió este domingo con todo, contra los árbitros nacionales y contra el director de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, tras el juego ante Herediano.

Horacio Esquivel le pide a Horacio Elizondo que vaya a los partidos.

Guanacasteca perdió 2 a 1, con un gol en el minuto 102, de penal, luego de considerar que no había justificación para reponer tanto tiempo. Dijo que no vio la jugada y no podía decir sí fue penal (el analista Henry Bejarano dijo que no fue) pero se quejó de una falta fuerte contra Randy Vega en el área que no sancionaron y sobre todo del tiempo de reposición.

Pero su furia iba dirigida, más que todo contra Horacio Elizondo, jefe de los árbitros, pues dice que se gana una millonada por estar tomando mate y comiendo asados.

“En ningún momento perdimos tiempo, el árbitro dijo que iba a reponer siete minutos, después uno, después uno, estos señores, no quiero usar la palabra porque si yo hablo acá... es que yo me quejo de los árbitros, pero ya huele feo. Estos señores tienen un director que se gana centavos viendo tele y no observa estos partidos”, expresó molesto.

“Quiero verlo en los partidos para yo decirle a él que esto da vergüenza, ¿cómo es posible que agarren de vacilón? Que un minuto más, que otro minuto más, que otro minuto más, hasta que lo llevó de minuto en minuto hasta lo que sucedió que en realidad no lo he visto y no puedo decir si fue o no fue penal”, añadió.

“Esto da vergüenza y le digo a mi presidente que ya tiene que empezar a sacar las uñas. Trabajo toda las semanas arduamente con este equipo, es un equipo modesto, que vino a jugar tú a tú, con uno que eliminó a Toluca y no tengo nada contra Heredia porque el problema no es Heredia, es el arbitraje, viene mal de hace rato, trajeron a este señor a ganar dinero ¿para qué? Por favor señor Horacio, haga algo con estos árbitros. Es demasiado. Los árbitros no sirven, son malos”, se quejó furioso y frustrado.

Aseguró que es el peor momento en la historia del arbitraje.