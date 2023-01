Horacio Esquivel, técnico de la ADG: “Lo del descenso... no conozco esa palabra”

Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, contó que se tomó un café en el Colleya Fonseca, por las bajas temperaturas. John Durán. (JOHN DURAN)

El técnico de Guanacasteca, Horacio Esquivel, alabó el trabajo de sus jugadores y el planteamiento que hicieron ante Herediano, el cual les permitió alcanzar la primera victoria del torneo.

“Observamos que Herediano no tiene un jugador adentro que elabore, lo analizamos bien, le ganamos el juego en la media cancha y jugamos 3-6-1, pero con un equipo cuadrado.

“El fútbol se gana con buenos planteamientos, pero teníamos un buen rival”, afirmó.

Esquivel agregó que en cada juego le transmite a sus jugadores garra y entrega, y él y los futbolistas viven el día a día, de acuerdo al rival que tengan.

“Lo del descenso... no conozco esa palabra, no pienso volver a ese lado. Los muchachos no hablan de eso, estamos con 5 puntos, tratamos de subir la escalera lo más rápido posible”, añadió.