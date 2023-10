Horacio Esquivel tiro durísimo contra los árbitros: “Los lobos ya no aúllan, ahora mienten”

Horacio Esquivel se fue chivísima por su expulsión. (MAYELA LOPEZ)

Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, estaba este domingo chivísima con los árbitros tras el partido ante el Saprissa y no porque creyera que perdieron goleados por su culpa, sino porque no acepta las mentiras que afirma dijeron para expulsarlo.

A los 41 minutos una mano clara de Kendall Waston, que de ser pitada pudo haber metido a los nicoyanos en la mejenga, desesperó tanto a Horacio Esquivel que lo terminaron expulsando por reclamos, pues el cuarto árbitro Steven Madrigal dijo que lo insultó, cosa que el técnico niega.

“Los lobos, como se hacen llamar ahora los árbitros, ya no aúllan, ahora mienten. Yo le hice al árbitro una observación y él llama al centro a decirle que yo lo insulto. Por favor, no sean tan mentirosos que yo en ningún momento los insulté. Son tan incapaces que tienen que recurrir a la mentira.

“Yo no me voy a excusar en nada del partido, Saprissa nos superó en todos los ámbitos, lo que no voy a aceptar nunca es que alguien me levante un falso, eso no lo voy a permitir, yo podré tener mi carácter y ser como soy, pero yo digo la verdad de frente. Yo estoy llegando a la conclusión que el fútbol nuestro lo que lo está perjudicando son los señores réferis, son ellos, para quedar bien mienten y eso no es posible”, comentó.

Este domingo en la Cueva, estaba Horacio Elizondo, nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, a quien Esquivel le envió unas palabras.

“Para que este señor pueda cambiar las cosas tiene que hacer como hacen con nosotros, cuando un equipo no funciona quitan al entrenador, cuando el entrenador sí funciona entonces quitan jugadores. Él tiene que quitar a un montón de árbitros en este país que solo son plastigel en el pelo y quieren jugar de guapos en la cancha, andan unos grandes maletines en los que solo andan plastigel.

“Perdonen porque estoy muy dolido y tal vez hablando con sentimientos y emociones que no debo decir, pero tengo que descargar esto ahora, es demasiado, están perjudicando el fútbol nacional. Yo no puedo culpar al central hoy, pero al cuarto, ¿cómo va mentir? Por el amor de Dios y decir que yo dije algo que no dije”, añadió.

