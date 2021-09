Horarios y canales para “espiar” a los rivales de la Sele en la octagonal

México y Estados Unidos son los favoritos para ganar un pase directo al mundial de Catar 2022. La eliminatoria inicia este jueves y finalizará el 30 de marzo del 2022.

Originalmente, la eliminatoria mundialista de Concacaf se jugaba como hexagonal, sistema instaurado previo al mundial de Francia 98, pero a causa de la pandemia de covid-19, la Concacaf adoptó una octagonal.

De esta manera, la etapa decisiva de la eliminatoria mundialista aumentará de 30 partidos a 54, que se jugarán en 14 jornadas.

La primera se realizará este jueves, con los juegos Canadá-Honduras, Panamá-Costa Rica, México-Jamaica y El Salvador-Estados Unidos.

Después se completará la triple Fecha FIFA con dos jornadas más, el domingo 5 y el miércoles 8.

[ México deja fuera a Chucky Lozano y le quita una preocupación a Costa Rica ]

Los otros rivales a los que enfrentará Costa Rica este mes, las selecciones de México y Jamaica jugarán en el estadio Azteca a las 8 p. m., hora tica.

Este partido se jugará a puerta cerrada porque la FIFA castigó a México por los gritos homofóbicos de la afición mexicana a los porteros rivales.

El Tri ha asistido a todos los Mundiales desde Estados Unidos 94 y ahora bajo el mando del técnico Gerardo Martino buscará lavarse la cara luego de perder las finales de la Liga de Naciones y de la Copa Oro contra Estados Unidos.

Tome nota: Canadá vs Honduras: 6:05 p.m.; México vs Jamaica: 8 p.m.; El Salvador vs Estados Unidos: 8: p.m.