¿Hubiera jugado Marcel Hernández para la Selección Nacional de Costa Rica? El cubano lo deja claro

El delantero del Herediano, Marcel Hernández, dejó claro si le hubiese gustado jugar para la Selección Nacional de Costa Rica.

El atacante es el vigente líder de goleo del torneo nacional y lleva desde su llegada al país una cuota de goles muy elevada, algo que en la Tricolor no hubiese caído para nada mal.

Marcel Hernández confesó que le hubiese gustado jugar para la Sele (Jose Cordero/José Cordero)

En el canal de la Unafut en YouTube, el delantero florense no dudó en responder al respecto de dicha posibilidad, de primero naturalizarse y luego ser tomado en cuenta para la Sele.

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“De parte de la Federación nunca llegó (el interés en que Hernández se naturalizara tico), pero por parte de un entrenador sí. Fue a verme personalmente, conversamos muchísimo, pero la Federación nunca mostró interés”, confesó Marcel, a quien seguidamente le consultaron acerca de si le hubiese gustado jugar para nuestro país.

“Sinceramente sí, claro”, afirmó el atacante cubano sobre sus intenciones de haber representado a Costa Rica.